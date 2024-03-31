Спецназовца, который поранил ухо преступнику из «Крокуса», могут наказать. Только найти не могут

# Чернильница Друзья, я думаю все вы слышали эту историю с ухом лица без национальности из «Крокуса», поэтому я не буду тут ее повторять, ибо статья тут же уйдет в бан, как и канал.
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