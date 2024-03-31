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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Спецназовца, который поранил ухо преступнику из «Крокуса», могут наказать. Только найти не могут

Спецназовца, который поранил ухо преступнику из «Крокуса», могут наказать. Только найти не могут

# Чернильница Друзья, я думаю все вы слышали эту историю с ухом лица без национальности из «Крокуса», поэтому я не буду тут ее повторять, ибо статья тут же уйдет в бан, как и канал.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Не, этот из КПРФ, которая уже давным - давно не интересы трудового народа, а интересы буржуа представляет!
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12 мин.
ИИ
Иван Иваныч
Оба уха- лишние. После того, что террорист натворил, ему коранический рай не светит.
Ответить
9 мин.
Марина Петрова
Всех этих бойцов следует наградить высокими наградами, а гнилого депутата отправить на СВО.
Ответить
1 мин.

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