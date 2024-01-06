В Москве увеличилось количество транспортных «зайцев»

По итогам прошлого года контролеры столичного общественного транспорта отловили более 630 тысяч (!) несознательных пассажиров, которые пользовались услугами метро, автобусов с электробусами и прочими поездами МЦД без проездных документов.
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