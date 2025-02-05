Blue Origin провела испытания по имитации лунной гравитации в суборбитальной миссии New Shepard

Запуск миссии NS-29 по имитации лунной гравитации 4 февраля 2025 года / © Blue Origin Капсула с экспериментальной полезной нагрузкой отделилась от New Shepard чуть более чем через 2,5 минуты после старта.
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