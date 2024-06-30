Разбомбленное уже шесть раз Долгинцево для американских самолётов точно не пригодно Пока Украина готовится принять первую партию F-16, российские ракеты методично уничтожают аэродромы, способные принимать американские истребители.
Eurasian Times: по всей Украине полыхают аэродромы для F-16
Комментарии
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Юрий Белов
Бей фашистов!
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14 час.
C
Caltar
"И теперь украинским летчикам придётся подниматься с румынских или польских баз, лететь над всей территорией Украины,..."-с какого автор считает,что укропы будут базироваться не на своей территории? Есть факты о вступлении в разборки румынов и поляков,так как любой взлёт самолётов с их территорий,будь за штурвалом хоть пингвины,как раз это и будет означать?
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13 час.
Ecaterina Bojcenco
Есть ещё в Молдавии аэродром, Маркулешты. Почти что в Украине.
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2 час.
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