Замечали, что у наших вертолетов под фюзеляжем обычно колеса, как на самолетах, а у импортных — полозья, как на детских санках? Для этого есть свои причины — и дело вовсе не в том, что благодаря колесам двигатель можно запустить с толкача.
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