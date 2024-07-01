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Почему у отечественных вертолетов колесное шасси, а у зарубежных — полозья

Почему у отечественных вертолетов колесное шасси, а у зарубежных — полозья

Замечали, что у наших вертолетов под фюзеляжем обычно колеса, как на самолетах, а у импортных — полозья, как на детских санках? Для этого есть свои причины — и дело вовсе не в том, что благодаря колесам двигатель можно запустить с толкача.

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