Определено, кто получает самые высокие зарплаты в России

Самые высокие зарплаты в России в сентябре 2024 года получали сотрудники финансовых компаний и работники авиаперевозок, показал анализ данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), проведенный РИА Новости.
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