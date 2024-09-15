Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Россия, Иран и инцидент с темой Зангезурского коридора

Россия, Иран и инцидент с темой Зангезурского коридора

Россия, Иран и инцидент с темой Зангезурского коридора Первая неделя сентября принесла не очень позитивные новости с южного направления.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
&quot;Я тоже хочу как вы ...&quot; Пожалуйста. Я тут с 2002-го. Публикую для людей, ни перед кем не отвечаю, в интернете ничего не получаю. Однако, если Вы будете публиковать на моих сайтах, Вам придётся со мной договориться.
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11 час.
Сергей Федотов
Что-то вы меня запутали. Тот(те), кто публикует для людей, тот(те) именно публикуют. Для людей. Вы же как рыба-прилипала цепляетесь за чужие статьи/публикации и всовываете в комменты какую-то..... гхмм чушь, опять же, не вами придуманную и к теме основной публикации не относящийся(ну как например здесь, где Зангезур и где Тайвань?). СПАМ, одним словом. СПАМ, который подавляющим большинством народонаселения не читается. Потому, что вы есть никто и звать никак. Ничего личного, не обижайтесь.  Просто факты. Лишь ленту засираете.
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8 час.
Юрий Ильинов
&quot;Лишь ленту засираете.&quot;  Понял. Хотел Вас удалить, передумал. Сами выпутывайтесь. Удачи!
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7 час.

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