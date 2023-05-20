У Новоселовки уничтожили украинских военных, пытавшихся вести разведку

РИАМО - 20 мая. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил о том, что бойцы ВСУ пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ на южнодонецком направлении в районе Новоселовки, но были ликвидированы.