Врач связал обычные сосиски с раком

Специалист посоветовал есть их реже Ежедневное употребление сосисок и обработанного мяса повышает риск колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
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