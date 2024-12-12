Владимир Букарский. Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента Румынии, на котором одержал победу и вышел во второй тур «антисистемный» (то есть выступающий за независимость своей страны и против втягивания её в войну с Россией) кандидат в президенты Кэлин Джорджеску.