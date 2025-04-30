Минобороны РФ: экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне «Востока»

Также была ликвидирована живая сила противника Экипажи российских штурмовиков Су-25 ликвидировали бронированную технику украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток», пуски ракет выполнялись парами с малых высот, сообщили в Министерстве обороны России.
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