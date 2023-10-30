Во сколько обошлись похороны Мирчи Снегура и Иона Друцэ

На похороны Иона Друцэ и Мирчи Снегура было потрачено около 1,12 млн леев. Для покрытия расходов правительство выделит из резервного фонда Государственной канцелярии более 304 000 леев, а Министерству культуры – свыше 820 000 леев.
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