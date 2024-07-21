Почти 500 автомобилей скопились в пробке перед Крымским мостом

КЕРЧЬ, 21 июля, ФедералПресс. Пробка перед Крымским мостом составила 478 автомобилей. Транспортные средства ожидают проезда около двух часов, сообщается в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
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