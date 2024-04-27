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Овечкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший 150+ матчей в плей-офф. Рекорд у Федорова (183)

Капитан «Вашингтона» принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:3, 0-3).

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