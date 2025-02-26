Не позволяйте нагадить себе в мозг

Владимир Алтайцев

но переспективы хорошие то инвестиции и технологии очень нужны" Только перспективы, а не переспективы. Кроме того, автор, ты не знаешь историю. Так вот -в РИ Запад вложил инвестиций с 1895 по 1913 годы - 756 миллионов рублей золотом. А вывез из РИ 2, 56 миллиарда тех же золотых рублей1