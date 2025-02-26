АДЕКВАТ Z И еще вот что, пожалуй, стоит заметить. В контексте даже не вчерашнего интервью Верховного, а всего содержания текущего момента.
Не позволяйте нагадить себе в мозг
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
но переспективы хорошие то инвестиции и технологии очень нужны" Только перспективы, а не переспективы. Кроме того, автор, ты не знаешь историю. Так вот -в РИ Запад вложил инвестиций с 1895 по 1913 годы - 756 миллионов рублей золотом. А вывез из РИ 2, 56 миллиарда тех же золотых рублей1
Ответить
1 д.
Владимир Алтайцев
Автор, шавка олигархов, не гадь нам в мозги. Не считай, холуй США, нас идиотами.
Ответить
1 д.
М
Мария
Какое сотрудничество с пиндосами? Обдерут, как липку. Они уже сотрудничали с Афганистаном, Ираком....что после себя оставили?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии