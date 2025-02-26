Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Астон Мартин
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Не позволяйте нагадить себе в мозг

Не позволяйте нагадить себе в мозг

АДЕКВАТ Z И еще вот что, пожалуй, стоит заметить. В контексте даже не вчерашнего интервью Верховного, а всего содержания текущего момента.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
но переспективы хорошие то инвестиции и технологии очень нужны&quot;  Только  перспективы, а  не переспективы. Кроме  того, автор, ты  не знаешь историю. Так вот  -в РИ  Запад вложил  инвестиций  с 1895  по  1913  годы - 756  миллионов  рублей  золотом. А вывез из РИ  2, 56  миллиарда тех  же  золотых рублей1
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1 д.
Владимир Алтайцев
Автор, шавка олигархов, не гадь  нам в мозги. Не считай, холуй  США, нас  идиотами.
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1 д.
М
Мария
Какое сотрудничество с пиндосами? Обдерут, как липку. Они уже сотрудничали с Афганистаном, Ираком....что после себя оставили?
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9 час.
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