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The Conversation: названы заболевания, на которые указывает плохое состояние кожи

The Conversation: названы заболевания, на которые указывает плохое состояние кожи

Кожа является важным индикатором состояния здоровья человека. Британские ученые из Университета Бристоля рассказали для портала The Conversation о том, какие основные заболевания можно диагностировать по состоянию кожи.

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