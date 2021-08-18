Мишустин дал команду ФАС: Началась масштабная проверка торговых сетей

После того, как с поста руководителя Федеральной антимонопольной службы сняли известного либерала-"яболочника" Игоря Артемьева и заменили его Максимом Шаскольским, контролирующий орган стал гораздо чаще занимать государственническую позицию.
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