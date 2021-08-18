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Мишустин дал команду ФАС: Началась масштабная проверка торговых сетей

Мишустин дал команду ФАС: Началась масштабная проверка торговых сетей

  После того, как с поста руководителя Федеральной антимонопольной службы сняли известного либерала-"яболочника" Игоря Артемьева и заменили его Максимом Шаскольским, контролирующий орган стал гораздо чаще занимать государственническую позицию.

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Андрей Щеголеватых
Давно пора. Дельта должна быть не в 5 раз, а 20%. Недовольных лишать лицензии...
Анатолий Лановой
Лучше вернуться к госторговле по госценам. Ну а ворующих на начальном этапе пока расстреливать. Торгующие нации избавить от этого тяжкого труда. Пусть уезжают трудиться у себя.
абрам вербин
Наконец-то! А то власти всё чесали языки.
Игорь Кузнецов
Доходы населения упали, это факт. Но выдали госсубсидии на детей и нуждающимся. Эти деньги, естественно, будут потрачены на еду (в основном для многих). Вот и решили сетивики заработать и прикарманить побольше.
александр петров
Не смешите мои тапочки этой борьбой!! Кто является основным выгодоприобретателем сетей ась?? Это "дружбаны" и "конкретные пацаны" из лихих 90 поменявших малиновые "пинжаки" и волыны на смокинги и корочки депутатов и прочего прочего. Не ужели они будут рубить курице несущей золотые яйца голову?? Та я Вас умоляю!! Начнут этим "конкретным пацанам" закручивать гайки, тут же в СМИ всплывет масса интересной информации на родственников и организаторов такого наезда. При этом, все будет подтверждено конкретными фактами. На этом все утихнет и народ как обирали так и будут обдирать!! Не исключаю, что как всегда в таких случаях найдут "стрелочника" на котором и отыграются. Это "Рассея"!! Бизьнес так сказать и ничего лишнего!!
Игорь Кузнецов
Есть понятие "самоограничение" и власть имущие поняли - пора жёстко использовать методы госрегулирования для некоторых продовольственных товаров. Внимательно прочитайте: "... с поста руководителя Федеральной антимонопольной службы сняли известного либерала-"яболочника" Игоря Артемьева и заменили его Максимом Шаскольским, контролирующий орган стал гораздо чаще занимать государственническую позицию". Не вышло избавится от Мишустина когда он ещё не понял с кем имеет дело.
Марина Трянина
а чего прицепились к Х5, нужно и остальные проверить...и не только цены, но и ассортимент
Игорь Кузнецов
Вы недочитали: "... "Магнит" (принадлежит Группе ВТБ) и "Лента" (основной акционер — сталелитейный магнат Алексей Мордашов)"
Сергей Семенов
ну, так и сосчитайте: "Пятёрочку", "Карусель", "Перекрёсток", "Магнит" и "Лента" - всего X5
Игорь Кузнецов
Насколько я понял, Марина Трянина написала что кроме группы Х5 надо "и остальные проверить". Так их будут проверять именно на картельный сговор. Сети должны конкурировать между собой, а не договариваться о повышении цен на продукты, тем более первой необходимости.
Сергей К
ЭТО ПРАВИЛЬНО , КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕГУЛЯРНЫМ. внезапным И С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ЦИФРОВИЗАЦИИ И
Александр Ман
Никакой демократии! Нужен жесткий контроль!!!!! А значит, что либералы должны подчиниться и не вякать!!!!
Сергей Семенов
Это значит, что либералы не должны подчиниться, а должны исчезнуть как вид.
Виктор Журавлев
Если либералы перестанут вякать, то таких дураков, как ты, начнут стрелять! Без суда и следствия! Про "тройки" слышал, идиот?! Картельный сговор - это плохо, но государственная монополия - ещё хуже! Монополизм (всякий монополизм!) не допускается статьёй 34 нашей либеральной Конституции РФ. А Путин (согласно последнему Отчёту ФАС) сделал так, что 80% экономики управляется государством. Скоро запретит частную собственность окончательно и ты будешь в государственных магазинах покупать гнилую картошку. Учи матчасть, придурок!
Евгений МакЛауд
расшатывание жидовского капитализма это в угоду жидовскому западу получается?? автор ты что курил или нюхал??Если в ближайшее будущее Россия, вернее власть плутократов не начнёт возврата к социальному государству, то полетит вместе с анальными яблинскими в историческую яму.Можно много лить дерьма на головы днепропетровской группировки и лично брежнева, но питерская во главе с завклубом в своей жадности и беспринципности на уровне верных ленинцев, торговавших страной и грабящих население.
Валентина
пустая болтовня, ничего не измениться, сколько таких команд было....
ВАЛЕНТИН
Не верю, полицаи, налоговики давно всё поделили. В Георгиевске, Ставропольский край все участковые крышуют ларьки, магазины с разрешения командиров. Давно пора вводить расчёт через кассовые термилы. Хотя бы.
галина
Предвыборгая болтовня.
Петр Васильев
Автор, ты зря считаешь, что "левопопулисты расшатывают" государство. Это правительство само в штаны себе "делает, неуважая граждан страны и Дума с зажравшимися "слугами народа" от едресни туда же своего продукта питания подкладывает.
САША ЛЕПАЕВ
перед выборами сделали вид что наводят порядок но почему то нигде ничего не подешевело а наоборот цены как грибы. не смотря на ихнию пропаганду о налаживание цен. пустой треп.
Анатолий Лановой
Нет нормальных, независимых профсоюзов. Только сильные профсоюзы могут в ответ на поднятие цен, с помощью сидячих забастовок потребовать повышение зарплаты. А когда игра идет в одни ворота, а прибыль в одни и те же хари, тогда Россию может посетить бессмысленный и беспощадный.
Ратник Ратник
Тут уже расшатывать нечего. Что можно, наша колониальная администрация "с кружком особ.,приближенных к императору) уже давно развалили и убили на корню. назовите хоть одного здравомыслящего человека. который сейчас объедщиняет два понятия РОДИНА и Российская Федерация.... Нет уже таких. И увидим мы это отлично. если (по словам Лаврова уже решённый вопрос) попытаются ввести нашу армию в Афган...
Федор Вострецов
Единая Россия-ТРЕПАЧИ И ПРЕСТУПНИКИ , ПОТАКАЮЩИЕ ОЛИГАРХАМ НАЧИНАЯ С БЕНЗИНА И КОНЧАЯ ХЛЕБОМ!! вЫБИРАТЬ ИХ В ГОСДУМУ НА СЛЕДУЮЩИЙ СРОК-ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА!!!
Анатолий Селиванов
да этим торгашам уже заранее позвонили "их друзья" и у торгашей (торг. сетей - тем более Все ИНОстранные собственники) все будет "хорошо и правильно". (пусть посмотрят решение пиндосов по торг. сетям в америке - и вы приятно удивитесь -инфо с тел. передач). так что если и будут какие-то сдвиги - то одномоментные и все потом все вернется на круги своя........................................
Зинаида Антонцева
Боюсь, что госконтроль цен обернется дефицитом всего самого необходимого для жизни граждан.
игорь пехов
не переживай,,химикалий на всех хватит,,вопрос в том что мы даже за отраву платим в 100 раз больше
Vasily Golov
полупустые прилавки в сетях.Уже.Когда нет равенства между объемом товарной массы и денежной массой- рос цен обязателен. Особо при значительном росте денежной массы.
Александр
А почему только до продуктов , почему по бензину, ДТ и газу не обрабатывает ФАС , там что сговора нет
rar
А после команды ФАС, пусть Мишустин порадует нас. Виновных не сажать на пожизненное довольствие на шею налогоплательщиков, а законный приговор привести в исполнение...А то, что получается, убил двух человек (женщин), отсидел, вышел и убил семью из пяти человек...Видно, кому-то это надо!?!
Вячеслав Тарасов
Очередная волна пены......Всё закончится резким повышением цен, как, например, после окрика президента. Уж лучше бы молчали, если ничего не могут. А может не хотят????
Владимир Иванов
Страна дураков. Без комментариев.
Нина Новикова
То, что они делают пере выборами, вызывает у народа позывы рвоты! Кто им мешал это делать лет 15 ...? Мерзко!
Артур
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2157062

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