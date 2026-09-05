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Россия Президенты Рыжиковны «Ватан алдындагы казанышлары өчен» ордены белән бүләкләде

Россия Президенты Рыжиковны «Ватан алдындагы казанышлары өчен» ордены белән бүләкләде

Россия Президенты Владимир Путин Татарстанда туып үскән космонавт-сынаучы Сергей Рыжиковны III дәрәҗә «Ватан алдындагы казанышлары өчен» ордены белән бүләкләде.

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