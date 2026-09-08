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Царьград

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Люлин и спикеры ПФО записали видеообращение на 14 языках народов России

Люлин и спикеры ПФО записали видеообращение на 14 языках народов России

Новый государственный праздник — День языков народов России — стал поводом для публикации видеоролика в социальных сетях председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

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