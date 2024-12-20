Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ОЛЕГ ОЛЕГ
    Не надо плодить этих халявщиков . На примере Абхазии Россия так тупо поступает со многими странами . Что Украина мало...Отказали лично Пу...
  • Валера Полуянов
    Ну убежище разное бывает, например рудники. Гораздо лучше смерти на западе. Или вы думаете его живым оставят? Свидете...Новое наступление...
  • Модест
    Борьба нанайских мальчиков? Не верится в настоящую очистку от этих мироедов. Именно что межклановая борьба коррупцион...Битва кланов в Ми...

Почему Россия воюет с НАТО без союзников

Почему Россия воюет с НАТО без союзников

На последней расширенной коллегии Минобороны начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил: «Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила более 350 млрд долларов, из них на военные нужды — 170 млрд долларов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх