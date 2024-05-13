Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков проведут мастер-класс в Мексике

Тренерский штаб Этери Тутберидзе проведёт мастер-класс в городе Керетаро (Мексика) 1 июня. Вместе с Тутберидзе в Северную Америку отправятся Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, сообщает Lakeside Ice Park в соцсетях.
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