Сикорский предлагает «отвлечь» Россию от Украины учениями НАТО у Калининграда

Россию нужно «отвлечь» от Украины, заставив перебросить войска с украинского направления. С таким предложением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский, находящийся сейчас в Киеве.
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