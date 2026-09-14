Экс-глава калужской полиции покинул пост в главке МВД

Александр Дедов, генерал-майор полиции, с 2018 по 2024 годы занимавший пост начальника УМВД по Калужской области, и ушедший оттуда чтобы возглавить оперативно-поисковое бюро центрального аппарата МВД России, покинул новую должностьАлександр Дедов, генерал-майор полиции, с 2018 по 2024 годы занимавший пост начальника УМВД по Калужской области, и ушедший оттуда чтобы возглавить оперативно-поисковое бюро центрального аппарата МВД России, покинул новую должность.
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