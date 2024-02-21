Герасимов вручил награды военным, отличившимся при освобождении Авдеевки

Награждение военнослужащих ВС РФ, которые отличились в ходе освобождения Авдеевки, состоялось в рамках посещения первым заместителем министра обороны страны Валерием Герасимовым командного пункта группировки войск «Центр» в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии