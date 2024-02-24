В Курской области 5 населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ

После обстрела со стороны ВСУ пять населенных пунктов в Кореневском районе Курской области остались без электроснабжения, сообщил в субботу, 24 февраля, губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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