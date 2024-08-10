ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области

Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку киевского режима вторгнуться на территорию России. Только за прошедшие сутки противник потерял в приграничье Курской области 36 единиц техники и 175 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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