Xbox Game Pass Ultimate 1 МЕСЯЦ ПРОДЛЕНИЕ+КАРТА

https://irongamers.ru/sale/key/2967295 - + БАНКОВСКАЯ КАРТА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОДПИСКИ ДЛЯ ПОКУПКИ БЕЗ КОМИССИИ - ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ОПЛАТЫ LAVA или WebMoney Моментальная доставка товара 24/7 после оплаты вы сразу получите код для активации подписки GAME PASS ULTIMATE Данный код предназначен для активации на аккаунте с регионом США (это необходимо только для активации ключа, если возникнут трудности вы всегда сможете обратиться к нам за помощью) Для активации потребуется банковская карта европейского региона либо американского, но использовать подписку сможете с любого региона (мы предоставляем её в комплекте с ключом) ⏩ Подходит для конвертации и продления Ключ Вы получите в личном кабинете необходимо погасить в течении 12 часов после оплаты ✔️ Постоянная поддержка клиентов - код должен быть активирован сразу после покупки - использование карты возможно только единожды - после активации подписки необходимо отключить автопродление - вы сможете сменить регион обратно после активации ключа Активация 1️⃣ После покупки смените страну аккаунта на США (Соединенные штаты).