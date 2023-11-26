Xbox Game Pass Ultimate 1 МЕСЯЦ ПРОДЛЕНИЕ+КАРТА

https://irongamers.ru/sale/key/2967295 - + БАНКОВСКАЯ КАРТА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОДПИСКИ ДЛЯ ПОКУПКИ БЕЗ КОМИССИИ - ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ОПЛАТЫ LAVA или WebMoney Моментальная доставка товара 24/7 после оплаты вы сразу получите код для активации подписки GAME PASS ULTIMATE Данный код предназначен для активации на аккаунте с регионом США (это необходимо только для активации ключа, если возникнут трудности вы всегда сможете обратиться к нам за помощью) Для активации потребуется банковская карта европейского региона либо американского, но использовать подписку сможете с любого региона (мы предоставляем её в комплекте с ключом) ⏩ Подходит для конвертации и продления Ключ Вы получите в личном кабинете необходимо погасить в течении 12 часов после оплаты ✔️ Постоянная поддержка клиентов - код должен быть активирован сразу после покупки - использование карты возможно только единожды - после активации подписки необходимо отключить автопродление - вы сможете сменить регион обратно после активации ключа Активация 1️⃣ После покупки смените страну аккаунта на США (Соединенные штаты).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)