Военнослужащие штурмового подразделения 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» провели успешную операцию по захвату хорошо укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле.
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