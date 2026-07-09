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ФСБ сорвала серию терактов с беспилотниками, спланированную Киевом

ФСБ сорвала серию терактов с беспилотниками, спланированную Киевом

ФСБ России предотвратила серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом. Источник фото: РИА Новости / Дмитрий Макеев «Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы [серии — ред.

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