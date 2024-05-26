Три беспилотника уничтожены над Белгородской и Брянской областями

Дежурными средствами ПВО Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
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