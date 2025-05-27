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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты домохозяйкам в размере регионального прожиточного минимума, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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НГ
Надежда Гурьева
Подавляющее большинство наших женщин не могут позволить себе  не работать и только вести хозяйство. Для кого закон?
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4 час.
igor kazancew
Азиаты, цыгане и прочая шелупонь, которая не работала официально и не думает это делать ещë и на денежное довольствие поставить?!!
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2 час.
Одиссей
&quot;При этом предусматривается ограничение для тех, кто лишь недавно получил российский паспорт: у них право на ежемесячную выплату появится только после пяти лет проживания в России.&quot; Вроде, ново-россиян от кормушки хоть на 5 лет, но от халявной кормушки отодвинули.  Но, тем не менее, вопрос: а как оговорены выплаты для безработных многодетных не говорящих по-русски матерей -одиночек?  И еще...  Совершенно согласен с камрадами в том, что русская/россиянка будет сидеть дома только в том случае, если у нее есть муж и он достаточно хорошо зарабатывает, чтобы содержать неработающую жену. В противном случае - жена работает. Хотя бы просто для того, чтобы не киснуть в 4х стенах. А вот неработающие жены/домохозяйки - это как раз тема мигрантов.
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1 час.
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