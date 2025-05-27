В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

Одиссей

"При этом предусматривается ограничение для тех, кто лишь недавно получил российский паспорт: у них право на ежемесячную выплату появится только после пяти лет проживания в России." Вроде, ново-россиян от кормушки хоть на 5 лет, но от халявной кормушки отодвинули. Но, тем не менее, вопрос: а как оговорены выплаты для безработных многодетных не говорящих по-русски матерей -одиночек? И еще... Совершенно согласен с камрадами в том, что русская/россиянка будет сидеть дома только в том случае, если у нее есть муж и он достаточно хорошо зарабатывает, чтобы содержать неработающую жену. В противном случае - жена работает. Хотя бы просто для того, чтобы не киснуть в 4х стенах. А вот неработающие жены/домохозяйки - это как раз тема мигрантов.