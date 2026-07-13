В России создали защиту от возгорания для смартфонов

Технология позволяет снизить риск возгорания и взрыва батарей даже при их механическом поврежденииУченые СПбГУ разработали полимерную пленку, которая снижает риск возгорания и взрыва литий-ионных аккумуляторов в смартфонах, ноутбуках и другой электронике.
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