В России создали защиту от возгорания для смартфонов

Технология позволяет снизить риск возгорания и взрыва батарей даже при их механическом поврежденииУченые СПбГУ разработали полимерную пленку, которая снижает риск возгорания и взрыва литий-ионных аккумуляторов в смартфонах, ноутбуках и другой электронике.