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В России создали защиту от возгорания для смартфонов

В России создали защиту от возгорания для смартфонов

Технология позволяет снизить риск возгорания и взрыва батарей даже при их механическом поврежденииУченые СПбГУ разработали полимерную пленку, которая снижает риск возгорания и взрыва литий-ионных аккумуляторов в смартфонах, ноутбуках и другой электронике.

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