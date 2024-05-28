Один из крупнейших в мире театров кукол приедет с гастролями в Барнаул

Театр кукол Образцова выступит перед барнаульцами в рамках фестиваля "Зазеркалье" Московский театр кукол имени Сергея Образцова (ГАЦТК) приедет в Барнаул в рамках Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье", который состоится с 11 по 16 октября 2024 года.
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