Один из крупнейших в мире театров кукол приедет с гастролями в Барнаул

Театр кукол Образцова выступит перед барнаульцами в рамках фестиваля "Зазеркалье" Московский театр кукол имени Сергея Образцова (ГАЦТК) приедет в Барнаул в рамках Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье", который состоится с 11 по 16 октября 2024 года.