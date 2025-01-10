Среднемоторная Toyota GR Yaris M: задел на будущее[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад был представлен обновленный горячий хэтчбек Toyota GR Yaris, тогда он обзавелся «автоматом» и оригинальным салоном.
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