Врач Гусейнов призвал обращаться за помощью, если гематома отдает сильной болью

Появление синяков на теле обусловлено повреждением кровеносных сосудов под кожным покровом. Зачастую такие образования не несут серьезной опасности здоровью и исчезают естественным путем спустя некоторое время.
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