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Врач Гусейнов призвал обращаться за помощью, если гематома отдает сильной болью

Врач Гусейнов призвал обращаться за помощью, если гематома отдает сильной болью

Появление синяков на теле обусловлено повреждением кровеносных сосудов под кожным покровом. Зачастую такие образования не несут серьезной опасности здоровью и исчезают естественным путем спустя некоторое время.

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