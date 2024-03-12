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Россия - Рим Конца Времен

Россия - Рим Конца Времен

Главный муфтий России Талгат Таджуддин: "Издана фетва, обязывающая мусульман воевать на стороне России на Украине; Это священный джихад, те, кто погибают, сражаясь, — мученики" Россия является Римом конца времен, с которым, согласно пророчеству, мусульмане должны объединиться для противостояния антихристианскому Западу, заявил французский политолог марокканского происхождения Юсеф Хинди в выпуске программы «Geopolitique profonde» 25 августа 2022 года(на ютуб).

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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8 час.
лина любимцева
Это точно... Какие они, такой у них и &quot;мир&quot;...
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6 час.
лл
лина любимцева
Сейчас идет противостояние с АНТИХРИСТОМ!!
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6 час.

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