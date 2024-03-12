Россия - Рим Конца Времен

Главный муфтий России Талгат Таджуддин: "Издана фетва, обязывающая мусульман воевать на стороне России на Украине; Это священный джихад, те, кто погибают, сражаясь, — мученики" Россия является Римом конца времен, с которым, согласно пророчеству, мусульмане должны объединиться для противостояния антихристианскому Западу, заявил французский политолог марокканского происхождения Юсеф Хинди в выпуске программы «Geopolitique profonde» 25 августа 2022 года(на ютуб).