Военное обозрение

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Умирали, держась за руки. Подвиг узбеков-красноармейцев в концлагере Амерсфорт

Умирали, держась за руки. Подвиг узбеков-красноармейцев в концлагере Амерсфорт

Волонтёры приносят цветы на могилы советских солдат. Военное кладбище «Рюстхоф» Концлагерь Амерсфорт Весной 1941 года немцы на месте бывших военных казарм в южной части города Амерсфорт в оккупированных Нидерландах, организовали концентрационный лагерь.

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