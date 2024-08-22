Клинтон попытался высмеять Трампа за слова об уважении к США со стороны России и Северной Кореи при его президентстве

Бывший американский лидер (1993−2001) Билл Клинтон назвал экс-президента США (2017−2021) и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа хорошим актером за слова о том, что при его администрации Вашингтон пользовался уважением со стороны Москвы и Пхеньяна.