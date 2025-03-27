В Peugeot подтвердили возвращение хот-хэтча 208 GTi, но есть нюанс

GTi возвращается, но не совсем так, как мы рассчитывали. В разговоре с журналом Autocar глава Peugeot Ален Фейви подтвердил, что французский автопроизводитель вернет в линейку «заряженный» 208 GTi, который не выпускается с 2021 года.
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