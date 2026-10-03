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Европейцы вышли на улицы: что предъявили властям граждане трех стран

Европейцы вышли на улицы: что предъявили властям граждане трех стран

Массовые акции 3 октября прошли сразу в нескольких странах Европы – протестующие вышли на улицы Испании, Франции и Германии с требованиями, связанными с ростом расходов, внешней политикой и социальными проблемами.

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