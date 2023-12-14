Как приготовить сазана — рецепты приготовления рыбы в духовке целиком, ухи, котлет и шашлыка на решетке

Многих хозяек интересует, как приготовить сазана, тем самым, вкусно и полезно разнообразить меню. Любые, даже самые вычурные, рецепты можно адаптировать под домашнее приготовление, следуя рекомендациям при обработке рыбы: учитывая ее специфический аромат, не скупиться на специи и маринады.
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