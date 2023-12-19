Капотнинский ме...
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Капотнинский меридиан

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Собянин: Москва переживает промышленный бум

Собянин: Москва переживает промышленный бум

Столица переживает промышленный бум Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что объемы промышленного производства Москвы за последние пять лет выросли более чем в два раза.

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