Shot: Михаил Шац* пытается продать последнюю квартиру в России за 100 млн рублей

Телеведущий Михаил Шац* намерен продать последнюю в России квартиру за 100 миллионов рублей. Поскольку недвижимость иноагентов реализуется проблематично, юморист переоформил жилье на брата Леонида, чтобы быстрее продать элитную пятикомнатную квартиру на Патриарших прудах в Москве.
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