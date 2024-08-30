Shot: Михаил Шац* пытается продать последнюю квартиру в России за 100 млн рублей

Телеведущий Михаил Шац* намерен продать последнюю в России квартиру за 100 миллионов рублей. Поскольку недвижимость иноагентов реализуется проблематично, юморист переоформил жилье на брата Леонида, чтобы быстрее продать элитную пятикомнатную квартиру на Патриарших прудах в Москве.