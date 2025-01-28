Код доступа «Сталинград»: в городе-герое снова возьмут в плен фельдмаршала Паулюса

Реконструкция этого события пройдет на это раз на новой площадке.фото: Иван Илюхин/ГлагоLВоссоздание пленения фельдмаршала Паулюса уже традиционно одно из самых ярких событий праздничных мероприятий ко дню победы в Сталинградской битве.