ФАС возбудила дела против «дочек» «ЛУКОЙЛа» из-за цен на бензин

Территориальные органы ФАС возбудили дела в отношении «дочек» «ЛУКОЙЛа», было выявлено увеличение цен на АИ-92 и АИ-95 на АЗС в Нижегородской области и Пермском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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