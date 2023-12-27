ФАС возбудила дела против «дочек» «ЛУКОЙЛа» из-за цен на бензин

Территориальные органы ФАС возбудили дела в отношении «дочек» «ЛУКОЙЛа», было выявлено увеличение цен на АИ-92 и АИ-95 на АЗС в Нижегородской области и Пермском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.