«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл»: стильные вещи из гардероба бойфренда

Что можно позаимствовать у вашего мужчины, когда собираешься на вечеринку Мода давно стала гендерно условной — мужчины с удовольствием носят розовый, традиционно считавшийся девчачьим, а девушки с восторгом примеряют на себя вещи своих братьев или мужчин.
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