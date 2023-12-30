«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл»: стильные вещи из гардероба бойфренда

Что можно позаимствовать у вашего мужчины, когда собираешься на вечеринку Мода давно стала гендерно условной — мужчины с удовольствием носят розовый, традиционно считавшийся девчачьим, а девушки с восторгом примеряют на себя вещи своих братьев или мужчин.