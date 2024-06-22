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Ермак готовит сепаратный мир с РФ за спиной США – Луценко

Ермак готовит сепаратный мир с РФ за спиной США – Луценко

Заявление украинского посла в Сингапуре Екатерины Зеленко о том, что Киев может принять участие в саммите по Украине по инициативе Китая – это самоубийственное предательство «западных партнёров» заигравшегося главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Пусть этот идиот шаверму на вокзале готовит, больше пользы.
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Картавый хочет подсидеть Ермака,метит на его место
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10 час.

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