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Искусство

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Самый кассовый релиз года и фильм про Куликово поле: что обсуждали 6 августа

Самый кассовый релиз года и фильм про Куликово поле: что обсуждали 6 августа

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.  HBO Max снимет документальный фильм о «Девочках Гилмор» HBO Max работает над первой официальной документальной лентой о культовом американском сериале 2000-х об отношениях матери-одиночки и её дочери «Девочки Гилмор», пишет Deadine.

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