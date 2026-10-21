© Telegram-канал Mash на МойкеВ Шушарах (Санкт-Петербург) водитель Chevrolet Lanos объехал пробку по пешеходной дорожке на краю моста, а затем свернул на велосипедную дорожку.
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