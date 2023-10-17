Жители Капотни побывали с экскурсией в Главном храме Вооруженных Сил РФ

Прихожане Храма Пресвятой Богородицы в Капотне в сопровождении священников 15 октября посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации — Патриарший собор во имя Воскресения Христова, который находится в парке «Патриот».
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